“Operação Choque” lançada este sábado em Portimão para equipar bombeiros com desfibrilhadores

A cidade de Portimão foi escolhida para o lançamento da campanha “Operação Choque”, que terá lugar no próximo sábado, dia 7 de outubro, pelas 12h00, durante a feira Blip –Better Living in Portugal, no Portimão Arena.

Neste evento, os bombeiros terão um espaço próprio para demonstração e angariação de donativos para a campanha, que visa equipar todas as ambulâncias dos bombeiros do Algarve com desfibrilhadores.

Esta campanha é organizada pela Associação de Proprietários Estrangeiros em Portugal (AFPOP), em conjunto com a Federação de Bombeiros do Algarve, que entendem que a importância dos desfibrilhadores nestes veículos de socorro, que muitas vezes são os primeiros a chegar às vítimas, podem ser a diferença entre o salvamento de uma vida e a sua perda.

“Este primeiro socorro, quando feito em condições, pode salvar muitas vidas”, realçam os responsáveis.

JA