Open de Xadrez de Loulé marcado para junho

A segunda edição do Open de Xadrez de Loulé já tem datas. A prova está marcada para o próximo dia 2 de junho (a partir das 14h30 no Parque Municipal) e será a terceira do Circuito de Xadrez do Município de Loulé.

Este torneio, aberto a todos os interessados, realiza-se em seis sessões, com o ritmo de partidas semi-rápidas, de 15 minutos por jogador (mais 10 segundos de bónus por lance). É organizado pelo Clube de Xadrez das Torres do Al-Gharb (Loulé), com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Direção Regional do Algarve do Instituto Português da Juventude (IPDJ).

As inscrições podem ser efetuadas por e-mail ([email protected]) ou diretamente na página facebook da organização (www.facebook.com/xadrezloule), até ao dia 31 de maio. A taxa de inscrição é gratuita.

Além da pontuação para o referido circuito, serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados da série A, ao vencedor da série B e ao vencedor dos escalões de veteranos, femininos, jovem (até sub-20). Os vendedores vencedores dos escalões sub-18, sub-16, sub-14, sub-12 e sub-10 recebem medalhas. Os troféus não são acumuláveis.