Onde ver o pelotão nas duas últimas etapas da Volta ao Algarve

Connect on Linked in

O pelotão da Volta ao Algarve parte este sábado de Almodôvar, no Baixo Alentejo, e chegará a Tavira 199,2 quilómetros depois, para cumprir a quarta etapa da prova (penúltima) e a segunda desta edição destinada a fazer brilhar os ‘sprinters’.

A partida será dada às 12h00 e os ciclistas passam por Castro Verde, Mértola, Alcoutim, Laranjeiras, Foz de Odeleite, Castro Marim, Pisa Barro, Vila Nova de Cacela e Conceição de Tavira, antes de chegarem à cidade de Tavira, cerca das 17h00.

A última etapa, no domingo, com 173,5 quilómetros, começará em Faro, às 12h20, e terminará no Alto do Malhão, concelho de Loulé, com a meta a coincidir com o tradicional prémio de montanha de segunda categoria.

Tal como tem acontecido, haverá uma primeira passagem dos ciclistas pelo Malhão, 40 quilómetros antes do final, facto que permitirá ao público ver os corredores duas vezes.

Neste último dia, o pelotão passará por São Brás de Alportel, Loulé, Quarteira, Picota, Alto da Ameixeira, Barrosas e Vermelhos. A chegada deverá acontecer entre as 16h30 e as 17h00.