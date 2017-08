Olhar para a cultura através da comida em Silves

Connect on Linked in

O Mercado Fora d’ Horas – um evento gastronómico sobre cultura local – terá a última das suas sessões no dia 9 de agosto. Desta feita, os participantes serão desafiados a “olhar para a cultura através da comida” e a “deliciarem-se com belas iguarias, procurando-se estimular um diálogo entre as nossas tradições alimentares e a contemporaneidade, tendo como ideia central – os olhos comem”.

Questões como o mundo visual da comida tradicional, a aparência na comida, ou ainda o gosto influenciado pelo aspeto, serão abordadas ao longo deste serão.

O programa do evento arranca às 17h30, com a apresentação do projeto “A arte do latoeiro – dar vida à tradição (Projeto Tasa)”, na junta de freguesia de Silves.

Segue-se o “mercado noturno”, a partir das 18h30, no mercado municipal de Silves. A noite será preenchida com música do DJ Gijoe, PercurTunes e Banda da Sociedade Filarmónica Silvense, assim como exposições de arte e de novos produtos. Haverá ainda doces para comer e para ver, um workshop de origami e demonstrações culinárias com o chef Augusto Lima no interior do mercado.

Este mercado teve origem num projeto de design comunitário que procura consciencializar sobre as vantagens dos produtos locais envolvendo a comunidade relacionada com o mercado.

JA