Olhão tem orçamento de 25,2 milhões para o próximo ano

O Orçamento Municipal da Câmara de Olhão para 2017 ascende aos 25,2 milhões de euros, ou seja, a autarquia liderada pelo socialista António Miguel Pina terá para gerir mais cerca de três milhões de euros do que em 2016.

De acordo com o presidente da câmara municipal, este orçamento “espelha o equilíbrio das contas do município”. O autarca frisa que a evolução verificada “revela uma melhoria sustentada na gestão orçamental” e acrescenta que o executivo “definiu como prioritárias as áreas da Educação, Desporto, Juventude e Cultura e Ação Social”.

Entre as obras que a autarquia pretende iniciar em 2017 estão as novas instalações das oficinas municipais, serviços veterinários e Ambiolhão, requalificação da EN125 e do cruzamento da Av. D. João VI com a Rua 18 de Junho e Rua Dâmaso da Encarnação, construção de canil/gatil intermunicipal e da pista de atletismo (Pechão), bem como ampliação e requalificação da Escola Básica nº 5, requalificação da Escola Básica de Quelfes e do Jardim de Infância de Pechão.

Porém, a sua realização “só será possível se existir, durante o próximo ano, um crescimento das receitas fruto da venda de terrenos ou a sua inclusão em projetos cofinanciados por fundos comunitários”, explica o edil olhanense.

O orçamento considera ainda os trabalhos em curso. Entre estes destaque para a requalificação da Estrada de Quelfes, o troço de 2 quilómetros na Estrada da Foupana, o Caminho do “Cimento”, Rua da Palmeira em Bias do Sul, renovação dos parques infantis, requalificação dos polidesportivos da Cavalinha, Associação 18 de Maio e Bairro 28 de Setembro, bem como requalificação do Circuito de Manutenção dos Pinheiros de Marim e repavimentação da Estrada Alfandanga – Moncarapacho.

400 mil euros para obras escolhidas pela população

Este orçamento inclui ainda os 400 mil euros destinados às propostas de obras votadas pela população no Orçamento Participativo, que é o maior do Algarve e um dos maiores do sul do país.

As propostas vencedoras foram a eliminação da circulação automóvel na zona ribeirinha dos mercados (Olhão), requalificação dos apoios de pesca (Fuzeta), criação de um parque de lazer e de estacionamento (Moncarapacho), criação de um parque de convívio e infantil junto ao complexo desportivo (Pechão) e requalificação da Avenida Calouste Gulbenkian e a respetiva conclusão da ciclovia (Quelfes).