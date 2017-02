Olhão: Susana Travassos e Jean Charnaux deambulam entre o fado e a música brasileira

Connect on Linked in

A próxima sessão da “Diversão às Quintas” do Cantaloupe Café, nos Mercados de Olhão, que está marcada para esta quinta-feira, dia 2 de fevereiro, às 18h30, vai cruzar o fado com a música brasileira.

Em palco vão estar a cantora algarvia Susana Travassos (que tem participado no Brasil em importantes projetos e dado concertos em palcos) e o violonista brasileiro Jean Charnaux, para apresentar um espetáculo que deambula entre o fado e a música popular do Brasil.

Susana Travassos é uma das grandes vozes portuguesas da atualidade, que destaca-se pela intensidade da sua interpretação. A compositora brasileira Ana Terra fala que “ao assistir e ouvir Susana cantar, senti uma forma avassaladora de força e doçura combinadas. Como se ela tão jovem, carregasse a ancestralidade de todas as mulheres do mundo”.

O poeta português Tiago Torres da Silva disse que “a própria alma de Susana parece que se agiganta quando canta e ela serve a canção, não a vaidade de ser cantora”.

“Susana é uma cantora de grande sensibilidade. Além do canto límpido e intenso que tem, ela tem o talento de garimpar pedras preciosas e esquecidas do cancioneiro popular, seja português, brasileiro ou de outras culturas e idiomas. Susana é uma grande artista, portuguesa com certeza, artista que canta a sua aldeia e, por isso mesmo, seu canto soa universal”, disse também Zeca Baleiro, com quem Susana mantém uma estreita parceria e afinidade, além de outros artistas, como Chico César, Chico Pinheiro, Toninho Horta, Fagner, Renato Braz, Ná Ozzeti ou Lívia Nestrovski.

Já Jean Charnaux é violonista, arranjador e compositor. Estudou violão com Hélio Delmiro, Guinga e Marcus Tardelli, além de se especializar na Academia de Música de Los Angeles nos estudos jazzísticos. Foi indicado entre os finalistas da categoria Revelação no Prémio da Música Brasileira de 2015 com o seu álbum “Matrizes”.

JA