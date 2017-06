Olhão: Requalificação de escola vai custar quase 60 mil euros

Connect on Linked in

A Escola EB1/JI N.º 4 de Olhão vai abrir portas à comunidade escolar no início do próximo ano letivo com condições melhoradas, após a intervenção que vai sofrer no período da interrupção letiva de verão.

A assinatura da empreitada de pintura exterior do conjunto de edifícios foi assinada esta segunda-feira e as obras, no valor de 59.500 euros, estarão concluídas 60 dias depois da data da consignação.

Na ocasião da assinatura do documento, o presidente da autarquia, António Miguel Pina, sublinhou que “estas obras que têm vindo a ocorrer no parque escolar do concelho inserem-se num conjunto mais vasto de intervenções de requalificação e manutenção do edificado, e mesmo da rede viária, ao cuidado da autarquia. As câmaras municipais desempenham um papel muito importante na manutenção das escolas e equipamentos dos respetivos concelhos, e essa é uma missão em relação à qual temos estado bastante atentos, até porque não basta construir; é necessário, ao longo do tempo, cuidar do património que é de todos nós”.

Na Escola EB1/JI Nº 4, quer os edifícios centenários, quer os edifícios mais recentes, serão alvo desta intervenção no exterior, que se estenderá também à entrada e aos muros de vedação. De uma forma geral, os trabalhos previstos pretendem proceder à reparação de fissuras, rebocos e pintura das fachadas.

Os edifícios mais modernos, nomeadamente o do pré-escolar, construídos depois do ano 2000, serão objeto de uma intervenção de decapagem, regularização das paredes, tratamento de fissuras, pintura e instalação de uma caixa de recolha de águas pluviais.

Nos edifícios centenários, construídos com materiais de pedra natural e base de cal, a intervenção proposta consiste na remoção total de todos os revestimentos existentes nos paramentos exteriores até ao reboco original do edifício, no tratamento das cantarias, reboco e respetiva pintura.

Ao nível da vedação do recinto escolar, propõe-se a decapagem total de todos os paramentos dos muros e a pintura das paredes exteriores da entrada e muros em toda a sua extensão.