Olhão promete o melhor Festival do Marisco de sempre

Connect on Linked in

.

Começa esta quinta-feira e decorre até terça-feira. Animação musical inclui Tony Carreira (hoje), seguido de Richie Campbell, D.A.M.A, Diogo Piçarra, Nelson Freitas e Seu Jorge nos dias seguintes

.

O Festival do Marisco de Olhão, considerado o maior evento gastronómico do sul do país, começa esta quinta-feira e vai decorrer até à próxima terça-feira no Jardim do Pescador Olhanense. Seis dias de música e, principalmente, de muito marisco fresco confecionado na hora.

Numa iniciativa da Câmara Municipal de Olhão, organizada pela empresa municipal Fesnima, a edição deste ano tem como novidade do “Bilhete Festival”, que permite a entrada em todos os dias do evento, a um preço mais convidativo. Este bilhete está disponível apenas através da Ticketline e rede de distribuição, vale para os seis dias do evento e pode ser adquirido a um preço mais económico, já que custa 36 euros para adultos e 18 euros para as crianças.

À semelhança do ano passado, a organização volta a apostar nos ingressos a preços acessíveis, de forma a proporcionar a um público cada vez mais vasto a oportunidade de fazer parte da “festa” do marisco algarvio: à exceção dos dias 10 e 15 de agosto, em que os ingressos custam 9 euros, os preços das entradas nos restantes dias ficam-se pelos 6 euros. Para jovens entre os sete e os 12 anos, o bilhete tem 50% de desconto. As crianças até aos seis anos não pagam entrada.

Quanto à animação musical, o festival abre esta quinta-feira com Tony Carreira, seguindo-se Richie Campbell (sexta-feira), D.A.M.A (sábado), Diogo Piçarra convida Jimmy P (domingo), Nelson Freitas (segunda-feira) e termina em beleza com o sotaque do outro lado do Atlântico de Seu Jorge (terça-feira). Os concertos começam sempre às 23h30…

…(mais desenvolvimento na edição impressa e semanal do Jornal do Algarve que está nas bancas desde esta quinta-feira)