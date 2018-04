Olhanense falha “play off” de subida, Almancilense e Lusitano despromovidos

Connect on Linked in

O Olhanense foi ao Montijo ganhar ao Olímpico (1-2), em jogo da penúltima jornada da Série E do Campeonato de Portugal, mas, mesmo assim, já não alcançará o segundo lugar que poderia dar acesso ao “play off” de subida à Segunda Liga porque o Oriental também ganhou.

Quando falta disputar apenas uma jornada, a equipa de Olhão está na terceira posição, a três pontos do Oriental, mas a formação de Lisboa tem vantagem no confronto direto e já garantiu o segundo lugar, mesmo que perca na última jornada.

O Lusitano de Vila Real de Santo António e o Almancilense empataram, em casa com o Moncarapachense (1-1) e no terreno do Armacenenses (0-0), respetivamente, e estão matematicamente despromovidos para o distrital, tal como o Moncarapachense, que já tinha confirmado a descida na semana anterior, e os alentejanos do Castrense.

O Louletano, que já tinha confirmado a manutenção, tal como Olhanense e Armacenenses, perdeu 4-1 na deslocação ao terreno do líder Farense. Recorde-se que o Farense tem o primeiro lugar na série e a presença no “play off” de subida garantidos.

Para a última jornada fica apenas a decisão de qual será a equipa, entre três, que conseguirá ficar na 10.ª posição e garantir a manutenção. O Sporting Ideal parte em vantagem, já que está na décima posição com 32 pontos, mas Estrela de Vendas Novas (11.º, com 31 pontos) e Operário (12.º, com 30 pontos), ainda têm hipóteses matemáticas.