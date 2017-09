Olhanense “bate” Lusitano e sobe ao primeiro lugar

Connect on Linked in

O Olhanense foi a Vila Real de Santo António derrotar o Lusitano por 2-3, em jogo da quarta jornada da Série E do Campeonato de Portugal, e subiu ao primeiro lugar, em igualdade pontual com o Casa Pia, que foi ganhar a Faro (1-2) e “empurrou” o Farense para a terceira posição.

Olhanense e Casa Pia somam agora 10 pontos, enquanto a formação da capital algarvia mantém nove pontos.

O Moncarapachense caiu para a quinta posição (7 pontos) depois do empate a zero no terreno do Olímpico do Montijo.

O Louletano empatou a três golos, em casa, com o Operário e está na oitava posição, encabeçando um grupo de seis equipas que têm quatro pontos e onde também estão Armacenenses, que perdeu em casa como Pinhalnovense (1-3), e Almancilense, que derrotou o Moura por 2-0.

O Lusitano caiu para o 14.º lugar e mantém os três pontos com que tinha iniciado esta jornada.

Nos restantes jogos, o Castrense goleou o Estrela de Vendas Novas (6-0) e o Oriental derrotou o Sporting Ideal (1-0).

No próximo fim de semana há Taça de Portugal, por isso, o Campeonato de Portugal só regressa no dia 30 para cumprir a 5.ª jornada.