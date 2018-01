Ofélia Ramos toma posse na sexta-feira como presidente do PSD/Faro

Connect on Linked in

Os órgãos concelhios do PSD/Faro, eleitos no passado dia 09 de Dezembro, sob a liderança de Ofélia Ramos, vão tomar posse esta sexta-feira, a partir das 18h00, no Club Farense, localizado na capital algarvia.

Estão confirmadas as presenças do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, do deputado e presidente eleito da Mesa da Assembleia de Militantes, Cristóvão Norte, e do presidente da Comissão Política Distrital do partido, David Santos.

Ofélia Ramos aproveitará a cerimónia, que é aberta ao público, para lançar as bases programáticas destes próximos dois anos de mandato, em que o objectivo principal é “solidificar o processo de decisão autárquica, procurando contribuir ainda mais para o progresso do nosso concelho e sua afirmação nacional e internacional”.

A comissão política do PSD/Faro também pretende “alargar a base de apoio e militância do partido, confirmando a importância desta estrutura no quadro distrital, importância que foi comprovada nas directas de 13 de janeiro, em que Faro foi a secção algarvia com maior afluência”, explicam os sociais democratas farenses.

A cerimónia é aberta a toda a população e inclui uma atuação musical e um beberete.

O PSD/Faro também convidou outras forças partidárias do concelho, as associações e demais forças vivas, bem como os representantes de todas as outras secções social-democratas do Distrito.

“Mais do que uma manifestação partidária, pretende-se organizar um encontro de cidadania em que o denominador comum será o desejo de continuar a fazer mais e melhor pela nossa terra e por quem cá vive”, explica o PSD da capital algarvia.