Odisseia gastronómica alargada a toda a região

2018 será um ano de consolidação da Rota do Petisco como um evento à escala regional. Esta verdadeira odisseia gastronómica vai decorrer, entre 4 de outubro e 4 de novembro, em espaços de restauração de vários concelhos do Algarve. Em cada estabelecimento será possível provar um petisco e uma bebida por três euros, ou sobremesa e bebida por dois euros

A oitava edição da Rota do Petisco tem como principal objetivo “alargar o evento a toda a região”, anuncia a organização desta iniciativa, que está a cargo da associação Teia d´Impulsos.

Assim, até 31 de maio, estão abertas as inscrições para os estabelecimentos de restauração interessados em fazer parte desta verdadeira odisseia gastronómica, que este ano convida toda a região algarvia a apresentar as suas candidaturas para integrar a Rota do Petisco 2018, que decorrerá de 4 de outubro a 4 de novembro.

“Durante um mês, vamos pôr todo o Algarve a petiscar”, adianta a organização, que nas edições anteriores apenas contou com a participação de alguns concelhos do barlavento algarvio, entre os quais Portimão, Lagoa, Silves, Lagos, Monchique e Aljezur.

O conceito é simples: cada estabelecimento aderente apresenta a “ementa da rota”, distinguindo-se duas modalidades: “petisco” (composta por um prato e por uma bebida ao preço unitário de três euros) e “doce regional” (uma sobremesa e uma bebida por dois euros).

“Este ano, todos os estabelecimentos participantes serão desafiados a apresentar ementas inovadoras, mas com uma profunda marca regional, quer nos produtos utilizados, quer nos modos de confeção. Será a mais algarvia de todas as rotas e aquela que promete congregar petiscadores de toda a região”, realçam os promotores.

Promover a restauração, o comércio e a gastronomia

A Rota do Petisco é um projeto de cariz cultural e recreativo, com origem na cidade de Portimão, em 2011, e que visa “a promoção da restauração e do comércio local, a divulgação da gastronomia tradicional do Algarve, bem como a revitalização das localidades aderentes através de animação social e cultural e o enriquecimento da oferta turística da região fora da época alta”, salienta a associação Teia d’ Impulsos.

Os participantes na rota são convidados a percorrer os diversos estabelecimentos aderentes guiados através dum passaporte, no qual estão identificadas todas as paragens da rota e a respetiva ementa especial confecionada para o evento.

“Nos últimos sete anos, a Rota do Petisco afirmou-se como uma referência no âmbito dos eventos gastronómicos no Algarve e revelou-se capaz de gerar um impacto económico muito significativo. Só em 2017, o valor total das ementas vendidas aproximou-se dos 700 mil euros. Este é apenas um dos indicadores que revelam a importância do evento para a dinamização da economia local e a franca adesão do público”, sublinha a organização do evento, que aposta este ano na consolidação e expansão do projeto.

NC|JA