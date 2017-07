Odiáxere é palco do 29º Festival Nacional de Folclore e Etnografia

Connect on Linked in

O Rancho Folclórico e Etnográfico de Odiáxere vai promover, no próximo dia 5 de agosto, o 29º Festival Nacional de Folclore e Etnografia de Odiáxere, naquela vila do concelho de Lagos.

Entre os grupos participantes encontram-se o Rancho Folclórico e Etnográfico Os Camponeses de Varatojo (Torres Vedras), o Rancho Folclórico e Etnográfico de Cernache do Bom Jardim (Sertã), o Rancho Folclórico do Centro Cultural da Guarda e o Grupo Folclórico da Madalena (Vila Nova de Gaia), para além do grupo da “casa”, o Rancho Folclórico e Etnográfico de Odiáxere.

O evento vai arrancar às 16h30, com a chegada dos grupos participantes, seguindo-se, meia hora mais tarde, a receção e entrega de lembranças. Para as 19h00 está marcado um jantar convívio dos grupos e, às 21h00, tem lugar um desfile pelas ruas de Odiáxere. O início do festival de folclore arranca às 21h30. A noite será ainda animada com um baile do artista Eliseu Brás.

JA