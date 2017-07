Odiana procura “atores” para filme promocional

Connect on Linked in

A associação Odiana está a promover, até à próxima quarta-feira, um ‘casting’ para um filme promocional e de divulgação do território do Baixo Guadiana

Trata-se de um vídeo sobre turismo e gastronomia nos concelhos que constituem o Baixo Guadiana algarvio.

“Este pequeno filme pretende ser uma montra aberta dos melhores produtos, dos mais deliciosos sabores e das mais distintas iguarias que os concelhos de Alcoutim, Castro Marim, e Vila Real de Santo António têm para oferecer aos visitantes”, explicam os responsáveis da Odiana.

O objetivo é melhorar a promoção dos produtos do Baixo Guadiana e será exibido nos certames agroalimentares em que a Odiana participe, bem como nas redes sociais e vários meios de divulgação/promoção a utilizar.

Os interessados em participar, homens e mulheres, deverão “ter entre 25 e 40 anos, ser residentes no sotavento algarvio e, se possível, com experiência”. Devem enviar até à próxima quarta-feira, por e-mail ([email protected] ), o curriculum vitae, fotos de rosto e corpo inteiro e, se possível, breve vídeo de atuação.

“Pede-se aos candidatos disponibilidade imediata, dado que as filmagens decorrem nos dias 2, 3 e 4 de agosto nos concelhos de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António”, explicam os mesmos responsáveis, sublinhando que o trabalho “é remunerado”.

Esta iniciativa acontece com o selo da Odiana e surge no seguimento da aprovação da Odiana no âmbito do SIAC (Sistema de Apoio a Ações Coletivas), PO CRESC Algarve 2020, nomeadamente o projeto «Choose our Food» – Qualificação, cofinanciado pelo Portugal 2020 e União Europeia através do FEDER.