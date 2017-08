Odiana dá a provar iguarias da região no mercado da Altura

Connect on Linked in

Na próxima quarta-feira, 30, entre as 09h00 e as 12h00, o Mercado Municipal da Altura (Castro Marim) abre portas a um inovador ateliê gastronómico. Será um pequeno-almoço cheio de iguarias confecionadas com os produtos mais genuínos do Baixo Guadiana e que pretende levar os produtos das áreas da baixa densidade até ao litoral.

A ação, organizada pela associação Odiana, reflete o nome do projeto: “Choose our Food” (Escolha os nossos produtos/comida).

A Odiana, em parceria com o município de Castro Marim, lança assim uma nova degustação, desta vez no Mercado de Altura, com a participação da ‘chef’ vila-realense Jossara Martins, que irá confecionar pequenos pitéus para degustação do público presente.

A regra é utilizar produtos presentes no próprio mercado e outros adquiridos previamente a produtores locais das áreas de baixa densidade do Baixo Guadiana. Desde queijo fresco de cabra, mel, compotas locais, fruta fresca da época, enchidos, bolos secos e pão caseiro, entre muitos outros que podem surpreender o palato.

O objetivo é maximizar e valorizar o potencial dos produtos do Baixo Guadiana, cativando os visitantes a degustar, comprar e promover.

“Trata-se de uma ação pensada para dar a conhecer os produtos agroalimentares e promover, junto do público, a compra e utilização destes produtos de elevada qualidade e com selo do território”, garante o diretor da Odiana, Valter Matias.

No âmbito do projeto “Choose our Food”, a Odiana já levou a cabo várias iniciativas de degustação, entre as quais o “Dia do Pequeno Almoço”, que decorreu na Páscoa no Hotel Praia Verde, e também um “showcooking” com o mini ‘chef’ Pedro Jorge na última edição do certame Terra de Maio. As degustações vão continuar um pouco por todo o território, até janeiro, data de conclusão do projeto.

Este projeto assenta no desenvolvimento de atividades orientadas para a cooperação dos sectores agroalimentar e turístico, tendo por base a lógica de efeito âncora do setor do turismo que permite potenciar o desenvolvimento do setor agroalimentar.

Esta iniciativa acontece com o selo da Odiana, e apoio do Município de Castro Marim, no âmbito do SIAC (Sistema de Apoio a Ações Coletivas), PO CRESC Algarve 2020, nomeadamente o projeto “Choose our Food” – Qualificação, cofinanciados pelo Portugal 2020 e União Europeia através do FEDER.