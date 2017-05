Odeleite voltou a receber centenas de visitantes no 1.º de Maio

Print This Post

A ribeira de Odeleite acolheu, esta segunda-feira, centenas de visitantes que escolheram a “aldeia florida” do concelho de Castro Marim para celebrar o Dia do Trabalhador.

Pitoresca e reconhecida pela sua singularidade, pela aldeia de Odeleite podia ainda ver-se a exposição dos “Maios”. As flores dispostas nos pátios, nas janelas e nos recantos das casas dão a Odeleite as cores da Primavera e o cognome de “aldeia florida”, horizonte que se fecha com a inigualável beleza da ribeira, animada pelos insufláveis, ‘slide’, canoagem e escalada, atividades que divertiram os visitantes durante todo o dia.

A já tradicional sardinhada, gratuita e acompanhada por pão e vinho, fez as honras ao almoço e a animação musical ocupou o resto da tarde.

Pela ribeira de Odeleite passaram o “Grupo + 2”, num divertido baile, o Rancho Folclórico do Azinhal e o artista “Ruizinho de Penacova”. Em simultâneo decorria um Mercadinho, com artesanato e doçaria local e regional e onde também já se podia provar o afamado e procurado petisco dos caracóis.

O “Dia do trabalhador” foi organizado pela Associação Social da Freguesia de Odeleite e contou com os apoios da respetiva Junta de Freguesia e do Município de Castro Marim.