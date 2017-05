“Obras em curso apresentam clamorosos erros técnicos”

Connect on Linked in

A existência de separadores centrais em cimento no meio da via, a falta de passeios para peões e traços contínuos em retas extensas são algumas das situações criticadas pelo deputado algarvio João Vasconcelos

Na semana passada, o deputado algarvio do BE João Vasconcelos questionou por escrito o Governo acerca das obras de requalificação da Estrada Nacional 125. Na missiva enviada ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, o deputado bloquista pretende saber se o Governo irá suspender as portagens na Via do Infante durante o período em que decorrem as obras de intervenção na EN 125, e se estas serão novamente suspensas com a aproximação do período de férias de verão, momento em que se regista “um considerável aumento de automóveis a circular na principal estrada nacional algarvia”.

Por outro lado, afirma o parlamentar, as intervenções que estão em curso na EN 125 “apresentam clamorosos erros técnicos”, tais como e entre outros, “a existência de separadores centrais em cimento no meio da via, falta de passeios para peões e traços contínuos em retas extensas”…

João Vasconcelos dá como exemplo a intervenção que está a decorrer entre a localidade do Chinicato e a cidade de Lagos, em que, “numa extensão de cerca de dois quilómetros, está a ser construído no centro da via um separador central em cimento que impede a existência de vias de circulação duplas no mesmo sentido e, no mesmo troço, não contempla a construção de passeios pedonais e a instalação de luminárias, situação que tem suscitado preocupação e reclamações por parte da população local”…

NC|JA