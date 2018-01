Obras avançam a bom ritmo em Aljezur

Connect on Linked in

A instalação de um novo parque infantil em Odeceixe/Malhadais, a criação de sinalética informativa e direcional, bem como as obras de requalificação em duas travessas da Carrapateira, na freguesia da Bordeira, são as últimas obras concluídas pela Câmara de Aljezur, ainda no âmbito dos protocolos de delegação de competências e apoios financeiros estabelecidos com as juntas de freguesia para o ano de 2017. A autarquia transferiu para o efeito um total de cerca de 97 mil euros.

Entretanto, de acordo com o orçamento municipal para 2018, o município pretende realizar e concluir várias obras, das quais se destacam o parque verde da ribeira de Aljezur, a requalificação da escola da Carrapateira, o passadiço pedonal da ribeira de Aljezur, o futuro edifício dos paços do concelho e o mercado municipal de Aljezur.

JA