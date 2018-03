O teatro vai de autocarro para as escolas algarvias

Connect on Linked in

A partir deste mês, milhares de crianças que frequentam as escolas do 1º ciclo do Algarve vão assistir a uma peça de teatro. Até aqui, tudo normal. A diferença é que esta peça decorre no interior de um autocarro de dois pisos e 18 toneladas, transformado numa sala de espetáculos. Onze anos depois da estreia, e após um período atribulado, o autocarro do teatro volta a espalhar magia e a explorar emoções pelas escolas de toda a região

Pesa 18 toneladas, tem 12 metros de comprimento e três de largura, e atinge os quatro metros de altura. Está equipado com palco, plateia, bastidores, camarins e tem capacidade para receber cerca de 30 espetadores em cada sessão. Falamos do autocarro “Vamos Apanhar o Teatro” (VATe), que desde janeiro de 2006 percorre todos os concelhos do Algarve.

Segundo apurou o JORNAL DO ALGARVE, este ano, a digressão dinamizada pela ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve, arranca em Faro, onde o autocarro vai estacionar no Jardim Manuel Bívar, entre os dias 20 a 29 de março. A partir daí, e até ao final deste ano, o autocarro vai percorrer as escolas do 1º ciclo de toda a região, de uma ponta à outra do Algarve.

“Este é um grande projeto que tem a magia de tornar os sonhos realidade, a magia de converter um autocarro de dois pisos num teatro que estaciona onde há crianças à espera”, realçam os coordenadores deste projeto educativo, que em 2010 ganhou o Prémio Gulbenkian Educação. E é fácil perceber porquê: “O VATe é responsável pela primeira vez de muitas crianças no teatro. Pelo espanto inicial de muitos petizes, do 1º ao 4º ciclo. Coisas que ficam para a vida. Atividades que educam, formam com afeto, que é fundamental para crescer bem e feliz”, frisam os responsáveis da ACTA…

Nuno Couto|Jornal do Algarve