O retrato daquilo que comemos apresentado em Loulé

A alimentação nos tempos de hoje, desde o que comemos até ao que desperdiçamos, será o tema da próxima ‘Universidade Pensar Global, Agir Local’, nos dias 13 e 14 de dezembro, em Loulé. Nesta iniciativa serão apresentados dados regionais sobre a alimentação, assim como as boas e más práticas a decorrer no Algarve

“Alimentação: Um retrato da População” é o tema da próxima edição da ‘Universidade Pensar Global, Agir Local’, que decorrerá, nos dias 13 e 14 de dezembro, no antigo convento do Espírito Santo e mercado municipal, em Loulé.

Organizada pela Associação In Loco em parceria com a Câmara Municipal de Loulé, este evento pretende “apresentar um retrato global dos hábitos alimentares” na atualidade, através do debate e partilha de informação e de boas práticas que promovam a soberania e segurança alimentar ao nível local.

“Em formato de palestras e oficinas, o evento pretende, nos dois dias, convidar os participantes à reflexão sobre a alimentação dos tempos de hoje, desde aquilo que comemos, àquilo que desperdiçamos”, adiantam os promotores.

A iniciativa vai contar com a presença de organizações como a FAO (Food and Agriculture Organization), a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a Escola Superior de Saúde e Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, para apresentarem dados globais e regionais sobre o que come e desperdiça a população.

“Da mesma forma, serão apresentados projetos relevantes, iniciativas locais e boas práticas de alimentação e aproveitamento alimentar”, adianta a organização.

E como transformar os desafios mundiais em propostas e boas práticas desenvolvidas ao nível local? “É também nesta iniciativa que poderão ser observadas, experimentadas e saboreadas boas práticas a decorrer no nosso território”, salientam os responsáveis.

NC|JA