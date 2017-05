O peso da segurança no turismo debatido em Albufeira

Numa altura em que a segurança é, cada vez mais, o principal fator de decisão na escolha do destino de férias, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), o Rotary Clube de Albufeira e a Universidade do Algarve organizam, no próximo dia 31 de maio, a partir das 9h00, no Hotel Paraíso, em Albufeira, as “Jornadas de Turismo e Segurança no Algarve”.

“A segurança constitui cada vez mais um pilar fundamental do destino turístico Algarve, sendo mesmo apontada como um dos fatores que mais tem contribuído para a sucessão de bons resultados turísticos na região nos últimos anos”, realçam os organizadores.

Nesse sentido, estas entidades consideram ser necessário desenvolver “estratégias conjuntas que permitam consolidar esta valência como uma mais valia competitiva da região face à generalidade da concorrência mais direta”.

O encontro conta com intervenções do diretor regional do SEF, diretora da ASAE, comandante da zona marítima do sul, comandante distrital da PSP, diretor geral do SIS, diretor da diretoria do sul da PJ e comandante da GNR do Algarve.

Entre os temas a abordar destacam-se, entre outros, a “Segurança de Destinos Turísticos”, “Terrorismo e Direitos Humanos”, “Ameaças à Segurança e Impacto na Economia”, a “Segurança Alimentar e Económica no Algarve” e a “Sazonalidade das Migrações”.

JA