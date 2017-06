O Papa em Fátima também nos pediu

Quando vivia em Cuba, soube por um amigo português que mais de 300 conterrâneos seus viriam a Havana para serem operados à vista. Outros, tinham necessidade de ser operados à coluna vertebral. Havia ainda um mergulhador de bombeiros, que tinha perdido um olho, e necessitava uma prótese, um jovem que teve um terrível acidente de carro e que tinha ficado paralisado e vinha com a esperança de se reabilitar, e um outro jovem que caiu de um banco que desabou num jogo de futebol.

Humildemente, tudo isso me atingiu, e imediatamente e sem receber um centavo por isso, a minha família e eu iniciamos a tarefa de ajudar todas essas pessoas no que estava ao nosso alcance.

Alguns dos familiares ficaram na nossa casa, a outros a minha família iria vê-los ao hospital e ficavam com eles quando necessário. Coloquei o nosso carro a disposição para que fizessem algumas compras e conhecessem um pouco de La Habana.

A todos, de uma maneira ou de outra, oferecemos a nossa solidariedade. Preocupámo-nos com a forma de como poderiam sentir-se numa terra estranha e numa situação de doença, e colocámo-nos no lugar de seus familiares que estavam do outro lado do Atlântico e que certamente estavam preocupados com o que poderia estar a acontecer.

Nada disto foi por nós pensando em pedir qualquer coisa em troca.

Naquela época tinha uma posição de relevo em Cuba e nós tínhamos nossa vida perfeitamente estável, mas é claro que não imaginamos o que o futuro nos reserva.

Por razões alheias à nossa vontade, ao visitar esta terra, sabíamos que não poderíamos retornar a Cuba, e tínhamos, como família, a difícil decisão de renunciar a tudo o que lá tínhamos e estabelecer-nos em Portugal.

A nossa “Odisseia” começou, da noite para o dia, e de cidadãos normais e simples passamos a ter o símbolo fatal de “IMIGRANTES”. A partir desse momento, a situação para nós mudou totalmente. Muito longe do conceito de solidariedade e de humanismo.

A primeira realidade que encontrámos foi que muitos daqueles a quem um dia estendemos a mão, nem sequer nos atenderam o telefone, mais tarde, por causa de nossa própria condição de “IMIGRANTES”, ninguém nos deu trabalho e por fim a pessoa que nos deu trabalho não iria retribuir monetariamente como fazia com o resto dos funcionários…

Prometeram-nos salários que mais tarde não cumpriram, e além de um tratamento hostil e descortês, não se importaram que tivéssemos filhos e que iam pagar uma miséria que não dava nem para o aluguer, nem para alimentar a família…,”para quê?…, se eles são IMIGRANTES”.

Digo-lhes que um dia de madrugada, o meu filho de 2 anos teve uma febre muito alta, lembro-me que a pessoa que nos assistiu com rosto de viciado em drogas, disse-nos friamente que não poderia atender nosso filho porque não tínhamos seguro de saúde.

Mas o pior nem sequer foi isso, o pior, o mais injusto e desumano foi quando, como família, queríamos legalizar a nossa situação, uma vez que mesmo mal pagos temos um contrato de trabalho e contribuímos para a segurança social deste país. Nesse momento as autoridades de emigração que nos acompanharam, além de cumprir estritamente seu trabalho (que reconheço), mostraram uma satisfação pessoal com a dor e a incerteza que nossa família sofre. Mostraram-se satisfeitos em humilhar-nos e em tratar-nos como criminosos vulgares pelo simples fato de não termos nascido aqui. Não importou a presença de uma mulher e nosso filho de 2 anos.

A farda que usam dá-lhes uma enorme autoridade legal e escondem-se atrás dela para extrair o pior de si mesmos como pessoas. Quero dizer que, atrás dos chamados imigrantes, há famílias decentes e trabalhadoras que querem, como todos, viver em paz com todos os documentos legalizados, contribuir com os seus impostos para que Portugal seja uma nação próspera. Não é um mau provérbio “não faça aos outros, o que você não gostaria que eles te fizessem a ti”.

No sábado, quando vi a Missa Papal em Fátima, pensei:

– Quantas dessas pessoas que nos fizeram isto vão à igreja aos domingos?

– Como podem pedir a Deus o bem dos seus, sabendo o mal que fazem aos outros?

– Como se sentiriam se fossem os imigrantes e não aquele que os maltrata?

No fim, não sei se repararam, o Papa “também pediu por nós”; e se todos naquele momento nos sentimos filhos de Deus, porque é que no momento de o mostrar fazemos o oposto?

Sem me dar conta enquanto escrevia estava a cantarolar uma velha canção que ouvia na paróquia onde a minha mãe me levava quando era criança todos os domingos de manhã:



TODO EL QUE MIRA LA VIDA DESDE SU PROPIO BIENESTAR

Y OLVIDA CÓMO SERÁ LA DE AQUEL QUE NO TIENE SU SUERTE

NO TENDRÁ A SUS HIJOS NADA BUENO QUE CONTAR

Y PEDIRÁ CLEMENCIA POR INJUSTO A DIOS, EN EL MOMENTO

DE SU MUERTE.

Erasmo Lazcano López

*Máster em Ciencias Sociais e Políticas