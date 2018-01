O “Nosso Dakar” parte de Albufeira, passa por Lagos e termina em Grândola

O piloto algarvio Miguel Farrajota e o ribatejano Luís Ferreira, ambos participantes em diversas edições do Rally Dakar, vão marcar presença na sexta edição do “Nosso Dakar”, uma prova sem caráter competitivo, que irá reunir os amantes das duas rodas, nos dia 13 e 14 de janeiro, para um passeio entre o Algarve e o Alentejo.

A partida terá lugar em Albufeira, no dia 13, às 12h30, em frente aos paços do concelho, numa etapa de 130 quilómetros de dificuldade média/ baixa, que termina em Lagos. No domingo, o percurso estende-se por 180 quilómetros, entre Lagos e Grândola. Refira-se que algumas das pistas que os participantes do “Nosso Dakar” percorrem, são as pistas usadas pelos pilotos em 2006 e 2007, anos em que a mítica prova do Rally Dakar partiu de Lisboa em direção a Dakar, quando esta ainda se realizava no continente africano. A essas pistas juntam-se muitas outras, para que os traçados sejam sempre diferentes de ano para ano.

Em 2017, o “Nosso Dakar” também passou por Albufeira, com a segunda etapa a arrancar do castelo de Paderne.

JA