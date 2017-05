O mistério da menina que desapareceu há 10 anos sem deixar rasto

Connect on Linked in

Frustração e incerteza são sentimentos comuns a quem seguiu este caso de perto. Há uma década, o desaparecimento de Madeleine McCann, quando estava a dormir num apartamento da Praia da Luz, no concelho de Lagos, foi notícia em todo o mundo. Mas apesar de todo o mediatismo e dos vastos meios utilizados para desvendar o mistério, ainda não foi possível localizar a menina britânica nem saber o que lhe terá acontecido. Até hoje…

Na Praia da Luz, no concelho de Lagos, o assunto já “morreu” há muito tempo. De tal forma que os moradores não querem dar a cara e confessam que estão fartos de falar do tema que há uma década catapultou esta pequena vila para a capa dos jornais de todo o mundo.

Foi a 3 de maio de 2007 que uma criança de três anos, chamada Madeleine McCann, desapareceu sem deixar rasto. A menina britânica desapareceu por volta das 22h40, no Ocean Club, local onde passava férias com os pais, ambos médicos, que naquela altura jantavam com um grupo de amigos num restaurante a cerca de 50 metros do apartamento. Tinham chegado ao Algarve poucos dias antes, a 28 de abril. O desaparecimento de Maddie ocorreu quando a criança estava a dormir com os dois irmãos gémeos no apartamento.

“Vestia pijama de calças brancas com motivos florais e parte superior de manga curta, com predominância de cor de rosa. Na frente, uma figura de um jumento de cor azul e cinza, com a inscrição ‘EEYORE’”, lê-se ainda hoje na página da internet da Polícia Judiciária.

As especulações continuam uma década depois

Dez anos depois, as especulações continuam, mas ninguém sabe ao certo se a menina, que agora terá 13 anos, está viva ou morta!

A população algarvia quer esquecer o crime, mas a comunicação social teima em recordar o assunto. Muitos jornalistas britânicos e de outros países regressaram nos últimos dias à Praia da Luz, numa altura em que se assinala uma década de incertezas e dúvidas. Afinal, Maddie é um dos nomes mais conhecidos na lista de crianças desaparecidas em todo o mundo…

Nuno Couto | Jornal do Algarve