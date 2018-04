O “mercado da bagageira livre” está de regresso a Portimão

A segunda edição do “Mercado Bagageira Livre” está de volta a Portimão, no próximo dia 25 de abril. Este evento consiste na venda de produtos inseridos no contexto de “bagageira aberta” em viaturas ligeiras e realiza-se no pátio de estacionamento do Espaço Raiz, na Pedra Mourinha, entre as 10h00 e as 18h00.

A iniciativa é promovida pela associação Teia D’Impulsos, em parceria com a junta de freguesia de Portimão, a câmara municipal e a Rádio Alvor.

O “Mercado Bagageira Livre” destina-se à venda de produtos de áreas tão diversas como moda e acessórios (novos e em segunda mão), antiguidades e velharias, artesanato urbano, design gráfico e industrial, produtos gastronómicos, arte, reciclagem e música, desde que inseridos no contexto de “bagageira aberta”, em viaturas ligeiras.

O evento contará com animação própria ao longo de todo o dia.

JA