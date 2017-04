O melhor do fotojornalismo português para ver em Lagoa

Connect on Linked in

A exposição dos trabalhos vencedores do Prémio Estação Imagem 2016 já pode ser vista no Algarve, numa iniciativa dos Encontros de Fotografia de Lagoa, fruto da colaboração entre a Câmara de Lagoa, a Universidade do Algarve e a Associação Estação Imagem.

A exposição está patente ao público no parque municipal do Sítio das Fontes, Estômbar, até 6 de maio, e depois na biblioteca António Rosa Mendes, no campus de Gambelas da Universidade do Algarve, Faro, entre 11 de maio e 9 de junho.

No parque municipal do Sítio das Fontes, a exposição poderá ser visitada de terça-feira a sábado, das 11h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. A entrada é livre.

O fotojornalista português Mário Cruz foi o principal vencedor da edição de 2016 do Prémio Estação Imagem, com a série fotográfica “Talibés, escravos contemporâneos”, registada no Senegal e na Guiné-Bissau, em maio e junho de 2015. Foi um trabalho sobejamente premiado, já que venceu também o primeiro prémio da categoria “Contemporary Issues” no World Press Photo 2016, venceu o “POYi 2016 – Picture of the Year Internacional” na categoria “Issue Reporting Picture Story”, e também foi reconhecido nos “Magnum Photography Awards 2016”.

Haverá agora a oportunidade de rever, em Lagoa e Faro, algumas das fotografias feitas por Mário Cruz. Para além de “Talibés, escravos contemporâneos”, estão expostos trabalhos de outros nove fotojornalistas: Gabriel Tizón, Bruno Colaço, Nuno Pinto Fernandes, Leonel de Castro, José Carlos Carvalho, Nuno Fox, Gonçalo Delgado, Vlad Sokhin e Pedro Armestre.

NC|JA