O luxo da hotelaria algarvia ganha destaque no mundo (c/fotos)

O Monte Rei Golf & Country Club é considerado um dos mais ímpares do setor. Tem dois campos de golfe e estende-se ao longo de mais de 400 hectares no sotavento algarvio

O hotel Bela Vista, no topo de uma falésia da Praia da Rocha, tem 38 quartos. É atualmente um dos melhores hotéis do Algarve e o reconhecimento internacional tem sido frequente

O bom momento que atravessa o turismo algarvio deve-se em parte ao aparecimento de mais unidades de cinco estrelas na região. Este ano, o Algarve conta com seis hotéis na lista do mais conceituado guia mundial destinado a viajantes de luxo, que gastam em média entre 3.500 e 6.300 euros por estadia. O JA revela algumas mordomias dos hotéis mencionados, que tentam satisfazer todos os caprichos dos seus clientes. O luxo paga-se caro mas na região não faltam hóspedes endinheirados

O ano turístico de 2016 ultrapassou as expectativas e todas as previsões apontam para que 2017 seja ainda melhor. No ano passado, a taxa de ocupação média anual no Algarve situou-se nos 64,4%, ou seja, mais sete por cento do que no ano anterior. O volume de negócios também subiu 13,2% em igual período. Além disso, o RevPar (rendimento por quarto disponível) melhorou 17,7% para 46,2 euros/dia, durante o ano de 2016, tendo as receitas diretas resultantes da faturação com o alojamento ascendido a cerca de 670 milhões de euros em toda a região.

Para esta realidade muito contribuíram as novas unidades de quatro e cinco estrelas da região, que têm registado nos últimos meses uma elevada procura, aumentando a estada e o preço médios, bem como a apreciação internacional do destino.

Esta aposta no turismo de luxo já atraiu a atenção do conceituado guia ‘Condé Nast Johansens’, que nas recomendações aos viajantes de luxo (que há décadas se orientam pela publicação) inclui seis hotéis algarvios na listagem de 2017…

Nuno Couto | Jornal do Algarve