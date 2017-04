O “jogo do suicídio” já chegou ao Algarve

Connect on Linked in

Uma rapariga de 18 anos foi encontrada ferida junto à linha férrea do Algarve, na zona de Ferreiras, em Albufeira. O alerta foi dado cerca das 2:00 da madrugada de ontem. A jovem, de nacionalidade ucraniana, estaria a seguir as regras do jogo online “Baleia Azul”, que incita à automutilação e ao suicídio.

Segundo testemunhas que estavam perto do local, a jovem terá saltado do viaduto e ficou com ferimentos na cara e numa das pernas. Foi socorrida pelos bombeiros de Albufeira que, durante o salvamento se aperceberam que a jovem tinha escrito com uma navalha a palavra “sim” numa perna. A auto-mutilação faz parte de uma das etapas do jogo.

A jovem foi transportada para o hospital de Faro, onde ainda se encontra internada em estado estável.

O jogo, que deve o nome ao comportamento suicida das baleias, já levou a várias mortes de adolescentes na Rússia e no Brasil e está a preocupar as autoridades em todo o mundo.

Todo o processo é vivido debaixo de intensa pressão psicológica, com ameaças até à família dos jovens, caso não cumpram algum dos desafios diários.

