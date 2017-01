O filho da portuguesa que se tornou uma lenda da guitarra

Connect on Linked in

Filho de uma castro-marinense, Paco de Lucía aprendeu a tocar guitarra com o pai, aos cinco anos, e transformou-se num dos maiores guitarristas da história. Quase três anos depois do seu desaparecimento, foi apresentada em Castro Marim a biografia autorizada do guitarrista. Entre as revelações, está o facto de Paco de Lucía preferir cantar a tocar, “mas como era tímido, escondia-se atrás da guitarra”. Abençoada timidez…!

Chama-se “Paco de Lucía – El Hijo de la Portuguesa” e é uma biografia autorizada do génio da guitarra e mestre do flamenco contemporâneo. O livro foi apresentado na biblioteca municipal de Castro Marim, no passado dia 20 de janeiro, pelo autor Juan José Téllez…

(NOTÍCIA PUBLICADA NA ÍNTEGRA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JA – DIA 26 DE JANEIRO)

Nuno Couto e Domingos Viegas | Jornal do Algarve