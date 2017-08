O despovoamento do interior algarvio em imagens

Print This Post

A exposição “Viagem Interior”, da fotógrafa Telma Veríssimo, vai estar patente, entre 4 e 29 de agosto, em dois locais da cidade de Faro. A mostra é composta por 67 painéis de fotografias, sendo que uma parte estará patente na galeria de exposições do IPDJ e a outra parte na sala de exposições da CCDR Algarve.

Trata-se de um documentário fotográfico sobre “desertificação e despovoamento no Algarve”, promovida pela Associação Bons Ofícios e que conta com o alto patrocínio da Assembleia da República.

“A fuga para o litoral à procura de condições de vida melhores, o envelhecimento da população e o desaparecimento de serviços essenciais nas povoações mais pequenas são fenómenos difíceis de inverter. Assiste-se ao abandono da terra e à negligência das zonas florestais. O conhecimento ancestral e as tradições desaparecem. Cada um destes fatores conduz ao agravamento de outros, num ciclo de degradação cada vez maior”, lê-se na apresentação desta exposição, que propõe uma reflexão sobre as dificuldades presentes no Algarve menos conhecido.

Telma Veríssimo é fotógrafa profissional desde 1993 e colaborou regularmente até 2006 com publicações nacionais e regionais, entre as quais o Jornal do Algarve.

A exposição poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h00, na galeria de exposições do IPDJ, e na sala de exposições da CCDR Algarve, de segunda a sexta das 9h00 às 17h00. A entrada é gratuita.

JA