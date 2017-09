O cinema sai à rua em Portimão no próximo sábado

Connect on Linked in

O “Cine Alameda” despede-se de Portimão no último sábado de setembro, com uma sessão dupla especial que passa não só pela exibição das aventuras de “Indiana Jones”, pelas 21h00, no grande ecrã instalado na Alameda da Praça da República, como também por uma sessão extra que permitirá ao público infantil (re)viver a magia de “Frozen”, pelas 16h00, no auditório do Museu de Portimão, com entrada livre, limitada à lotação da sala.

Recorde-se que o filme “Frozen” esteve agendado para a noite de 9 de setembro mas, em virtude das condições climatéricas adversas, nomeadamente o vento forte que se fez sentir na altura, viu a sua exibição cancelada.

Durante o mês de setembro, o “Cine Alameda” tem vindo a transformar a Alameda da Praça da República numa grande sala de cinema ao ar livre, onde aos sábados à noite muitos têm aproveitado para ver, num grande ecrã, vários êxitos de bilheteira, comodamente instalados em cadeiras e pufes aqui colocados à disposição e viver assim uma nova experiência de fruição deste espaço público.

