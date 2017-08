O Algarve mais rural (também) é uma maravilha

Connect on Linked in

Mais de 330 aldeias de todo o país candidataram-se ao concurso ‘7 Maravilhas de Portugal’, mas apenas 14 passaram à final. Entre elas está Paderne, a dois passos da cosmopolita e movimentada cidade de Albufeira. A autarquia espera agora atrair mais turistas a um dos recantos mais belos e sossegados da região. No dia 3 de setembro, serão conhecidos os sete vencedores e a aldeia de Paderne poderá tornar-se a “terceira maravilha” do Algarve, depois da Ria Formosa e da praia de Odeceixe

Estão em curso as votações das 14 finalistas do concurso ‘7 Maravilhas de Portugal’, este ano dedicado às aldeias. A declaração oficial terá lugar no próximo dia 3 de setembro, sendo que a única representante da região algarvia é Paderne, no interior do concelho de Albufeira. Pelo caminho ficaram outras cinco aldeias pré-finalistas da região: Cachopo (Tavira), Alte (Loulé), Estoi (Faro), Ferragudo (Lagoa) e Bordeira (Aljezur).

A aldeia de Paderne poderá ser, assim, a “terceira maravilha” do Algarve, na categoria de “aldeias rurais”, após a eleição da Ria Formosa em 2010 (‘7 Maravilhas Naturais de Portugal’) e Odeceixe em 2012 (‘7 Maravilhas Praias de Portugal’)…

Nuno Couto | Jornal do Algarve