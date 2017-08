Números das casas em azulejo tradicional na cidade de Albufeira

Print This Post

Até ao final deste trimestre, a zona antiga da cidade de Albufeira vai ter a numeração de polícia uniformizada, mediante a afixação de 73 azulejos tradicionais. Trata-se de uma ação proposta pela Comissão Municipal de Toponímia, que nos últimos três anos atribuiu 100 novos topónimos, 35 dos quais por sugestão de munícipes

Os “números de polícia”, isto é, o que identifica as casas num determinado espaço público, são da exclusiva competência das câmaras municipais. Nesse sentido, a autarquia de Albufeira decidiu afixar 73 novos azulejos tradicionais, até final do trimestre, para substituir os números de polícia que se encontram deteriorados ou que simplesmente desapareceram na zona antiga da cidade de Albufeira.

Esta é uma ação da Comissão Municipal de Toponímia, que desde 2015 atribuiu 100 novos topónimos, dos quais 35 foram propostos por munícipes.

Das atribuições toponímicas deste ano, destacam-se dois antropónimos, aprovados por deliberação camarária de abril. É o caso de João Bita, que foi o primeiro abastecedor de água ao município, ainda em carro de tração animal e que é homenageado deste modo, dando o seu nome à primeira rua que nasce no acesso ao Moinho do Cerro do Malpique.

“É uma homenagem a João Bita”, explica o vereador Rogério Neto, “porque é o acesso que faz a ligação entre a parte mais cosmopolita e este moinho, situado num dos pontos panorâmicos mais interessantes da cidade e que em breve será mais uma atração quer para os turistas, quer para a população local. É uma rua que remete para a memória, pois era por ali que pessoas iam moer os cereais e traziam as farinhas para casa e por ali andou, provavelmente, João Bita a levar água a casa das pessoa e ao moinho”.

Outro antropónimo é o de Álvaro Bila, um albufeirense cuja vida foi dedicada à música. Álvaro Bila estudou música e esteve vários anos a integrar a Banda do Exército, tendo participado do filme “A canção de Lisboa”. Quando regressou a Albufeira foi mestre das bandas de Albufeira, de Paderne e da Guia. Na autarquia participou como secretário da junta de freguesia de Albufeira, alternando esta função com a de regedor.

