Novos eventos culturais aumentam turismo em época baixa

Música, ópera, dança, performance, teatro, cinema, novo circo, literatura, artes visuais, gastronomia e animação de património. Estas são as áreas artísticas e temáticas abrangidas pelo «365 Algarve», que pretende dar vida à região na época baixa do turismo. A primeira fase do programa está a terminar e o balanço é positivo, com a maioria dos residentes e visitantes a considerarem esta iniciativa inovadora

Num estudo encomendado pela Região de Turismo do Algarve e desenvolvido pela Universidade do Algarve, constata-se que 84% dos residentes e 79% dos visitantes que assistiram a eventos do programa cultural «365 Algarve» ficaram satisfeitos com a sua experiência e pretendem recomendar a iniciativa nos seus círculos mais próximos.

A primeira edição arrancou em outubro de 2016 e termina em maio de 2017, com mais de mil apresentações de música, dança, teatro, exposições, animação de património, entre outras. A segunda fase do programa decorrerá de outubro deste ano a maio de 2018…

Nuno Couto | Jornal do Algarve