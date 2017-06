Novo percurso pedestre e ciclável em Albufeira

Connect on Linked in

Albufeira é agora um dos 12 concelhos algarvios a integrar a Via Algarviana através de um percurso pedestre e ciclável que tem início no posto municipal de turismo de Albufeira, passa por Ferreiras, Paderne e termina na ribeira de Alte. O investimento de cerca de 35 mil euros incluiu a aquisição de uma bicicleta todo-o-terreno direcionada ao turismo adaptado.

Albufeira passa assim a estar na rota do pedestrianismo a nível regional, “esbatendo os efeitos da sazonalidade e atraindo outro segmento de turistas, amantes da natureza e do desporto”, referiu o presidente da autarquia, Carlos Silva e Sousa.

O percurso que liga Albufeira à Via Algarviana tem uma extensão de 29 quilómetros que podem ser percorridos a pé ou de bicicleta. O troço foi implementado em conjunto com a Almargem e com o município de Loulé, “que custeou os sete quilómetros que passam pelo seu concelho, demonstrando uma vez mais que todos trabalhamos em cooperação para um Algarve melhor”, salientou o presidente da Câmara de Albufeira, explicando ainda que esta ligação vem enriquecer a Via Algarviana e todos os concelhos por onde esta passa, ligando o litoral ao interior e mostrando o Algarve como um todo”.

Joaquim Mealha explicou que a Via Algarviana liga Alcoutim ao Cabo de São Vicente ao longo de 300 quilómetros, “beneficiando muito com a ligação a outros concelhos, a locais com pessoas, que irão ajudar a promover a região”.

O representante da Almargem defende que a implementação de percursos pedestres incentiva a abertura de comércio, alojamento e restauração, dinamizando a economia. “Além da restauração e da hotelaria, queremos valorizar a envolvente económica através do artesanato e dos produtos regionais”, rematou.

NC|JA