Novo Hospital do Algarve: “Primeiro-ministro falta flagrantemente à verdade”, diz Cristóvão Norte

O deputado social democrata Cristóvão Norte, eleito pelo Algarve, reagiu hoje às declarações do primeiro-ministro, que afirmou, no debate quinzenal, que o novo Hospital Central do Algarve seria uma das cinco unidades a construir nos próximos anos, considerando que António Costa “faltou flagrantemente à verdade”.

“Ora, segundo o Governo, no Programa de Estabilidade e Crescimento 2018-2022, apresentado na pretérita semana, estão previstas cinco unidades, a saber: Lisboa, Seixal, Évora, Sintra e Funchal. O Algarve não consta. É, nesse sentido, uma clamorosa falsidade as afirmações do primeiro-ministro, a menos que o Governo tenha reorientado as suas opções na última semana”, referiu o parlamentar do PSD.

Cristóvão Norte também não compreende que os processos tendentes a estes novos hospitais tenham avançado antes do processo relativo ao do Algarve.

“Em 2006, em estudo técnico que foi vertido em despacho e definiu as prioridades da rede hospitalar, o Algarve figurava no segundo lugar, à frente de Seixal e Évora, sendo que Sintra e Funchal não foram objecto de qualquer estudo comparativo. É, por isso, sem fundamento, sem causa que não uma deliberada opção política ao arrepio da avaliação técnica, que o Algarve foi preterido não apenas nesta legislatura, mas também na próxima, tal como se descortina por força do PEC 2018-2022”, recorda.

O deputado social democrata diz ainda que “é público que a região que sofre de piores condições no acesso à saúde é o Algarve” e “também que o Governo age de forma absolutamente contraditória com as suas proclamações”.

Para Cristóvão Norte, o Governo “deve cumprir o que foi previsto, com prioridades definidas”, porque “ao não o fazer, por opção, está a prejudicar gravemente a região, a qual precisa de um novo hospital para melhorar o nível da oferta assistencial e fazer face aos desafios da demografia e do direito à saúde”.