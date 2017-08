Connect on Linked in

Adriana Marques, Marta Alves, Inês Graça e Iza de Brito são as quatro fadistas que vão atuar no auditório municipal de Lagoa, no próximo dia 1 de setembro, às 21h30, no espetáculo “Nova Geração de Fado no Algarve”.

Vítor do Carmo (guitarra portuguesa), José Santana (viola) e Duarte Costa (baixo) vão acompanhar as artistas em palco.

Os bilhetes para este concerto de fado custam cinco euros, com 20% de desconto para os portadores do passaporte cultural.

JA