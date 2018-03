Nilton, Luísa Sobral e Pedro Tochas animam Lagos

Connect on Linked in

O Centro Cultural de Lagos vai ser palco de vários espetáculos até ao final deste mês.

Esta sexta-feira (9), às 21h30, o humorista Nilton traz até Lagos o espetáculo “Falta de Juízo”. Nilton nunca atuou em Lagos com nenhum dos seus monólogos e, só por isso, conta que estejam a assistir “todos os cidadãos recenseados na cidade e arredores, incluindo estrangeiros, mesmo os que não falam português”. Este é um espetáculo de comédia que mostra que, mais que um humorista, Nilton é na verdade uma pessoa com “falta de juízo”. Os bilhetes custam 10 euros, com os habituais descontos.

No dia seguinte, (10), também às 21h30, Luísa Sobral apresenta o álbum “Luísa” no Centro Cultural de Lagos. Os bilhetes para o concerto da compositora da música vencedora do último Festival da Canção (“Amar pelos Dois”), interpretada pelo seu irmão, Salvador Sobral, custam dez euros, também com os habituais descontos.

No dia 13, às 15h00, será a vez da comédia musical “Velhas num Cruzeiro” subir ao palco do centro cultural, com bilhetes a três euros, enquanto no dia seguinte (14), realiza-se a audição de alunos da Academia de Música de Lagos, às 18h30 e 21h00, com bilhetes a seis euros.

Já no dia 17, às 15h30, o humorista Tosta Mista traz o espetáculo “O Grande Embrulho” ao centro cultural. Os bilhetes custam seis euros.

A programação de março inclui ainda, no dia 20, às 14h30, o encontro e apresentação do livro “Diogo Piçarra em Pessoa”, onde o músico vai estar presente para uma sessão de autógrafos e uma pequena performance teatral relacionada com a obra de Fernando Pessoa.

O mês termina com o espetáculo “Descobrimentos”, no dia 31, às 21h30, onde o humorista Pedro Tochas partilha o que descobriu e o que ainda quer descobrir. Pequenas histórias, divagações e alucinações são a base deste espetáculo, uma mistura de stand up comedy e contador de histórias. Os bilhetes para o espetáculo custam 10 euros.

NC|JA