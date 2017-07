NERA clarifica regras a quem arrenda casas a turistas

O NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, vai promover a realização de um seminário subordinado ao tema “Arrendamento de Curta Duração – O Regime dos Alojamentos Locais”, que vai ter lugar no auditório do NERA (loteamento industrial de Loulé), no próximo dia 19 de julho, entre as 14h00 e as 18h00.

“A dinâmica do mercado ao nível do setor do turismo apresenta um crescimento exponencial nos últimos anos, permitindo a proliferação de iniciativas várias como é o caso de sucesso do alojamento local. Considerando, igualmente, um fator dinamizador do mercado imobiliário no território nacional, importa analisar as suas especificidades, bem como as mais recentes alterações legislativas ao seu regime jurídico e respetivo impacto fiscal”, adiantam os promotores da iniciativa.

Este seminário – que é destinado a todos os empresários, técnicos municipais, agentes imobiliários e gestores, bem como a todos os particulares – tem como principal objetivo “clarificar o procedimento administrativo de licenciamento desta tipologia de estabelecimentos de alojamento temporário a turistas, bem como todas as suas problemáticas”.

