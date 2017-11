Navegabilidade do Guadiana vai estender-se de Alcoutim ao Pomarão

Connect on Linked in

Uma brigada hidrográfica da marinha portuguesa, através do Instituto Hidrográfico, está a participar no projeto “Guadiana: Património Natural Navegável”. O objetivo é “realizar um levantamento topo-hidrográfico no rio Guadiana, entre Alcoutim e Pomarão”, sendo que esta operação começou no passado dia 9 de outubro e deverá estender-se até ao próximo dia 19 de novembro.

“Este projeto tem como objetivo a reabilitação da navegabilidade do rio Guadiana no troço internacional, assim como das infraestruturas portuárias existentes em ambas as margens, e os respetivos acessos, a fim de aumentar a segurança da navegação, o que proporciona o desenvolvimento das atividades recreativas e turísticas”, salienta a marinha portuguesa…

JA