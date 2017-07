National Geographic financia investigador da UAlg

Print This Post

O investigador Nuno Bicho, coordenador do Centro de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da UAlg, ganhou um novo financiamento de 20 mil dólares (cerca de 17.800 euros) da National Geographic Society para estudar a evolução dos primeiros humanos modernos no sudoeste de Moçambique.

Refira-se que este é o quarto financiamento (o segundo para Moçambique) que o arqueólogo recebe da National Geographic Society. “Esta nova tranche vai permitir que se dê continuidade aos trabalhos de escavação e prospeção arqueológica ao longo do vale do rio Machampane, localizado no distrito de Massingir, província de Gaza”, adianta a universidade algarvia.

Os trabalhos serão realizados em colaboração com uma equipa alargada de especialistas da UAlg, várias universidades dos Estados Unidos da América e a Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique.

Esta aposta da National Geographic Society, pela segunda vez, num projeto para Moçambique reforça a importância que a região tem no âmbito da arqueologia da Idade da Pedra e a evolução do Homo sapiens sapiens na África Austral.

