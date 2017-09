National Geographic coloca Lagos entre as 20 melhores cidades de surf

Connect on Linked in

Lagos está entre as 20 melhores cidades mundiais para a prática de surf, segundo a National Geographic. A distinção ao município de Lagos e ao Algarve foi dada este mês pela prestigiada revista National Geographic, numa lista que integra cidades como Hossegur (França), Tel Aviv (Israel), Bukit, Bali (Indonésia), Maresias (Brasil), Waikiki (Hawaii), Margaret River (Austrália), São Sebastian (País Basco), St. Barthelemy (Caraíbas), entre outras distintas localidades a nível mundial.

“Abençoada com as ondas de oeste e sul”, segundo esta publicação, a justificação da escolha assenta na diversão de procurar as melhores ondas e onde Lagos e o Algarve se apresentam como polos de animação constante durante o verão.

A National Geographic aconselha igualmente uma visita a outra localidade das “Terras do Infante”, a vila de Sagres, no município da Vila do Bispo, e a experimentarem a gastronomia local, em particular o peixe fresco com batatas e salada.

JA