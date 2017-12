Natal em Portimão iluminado com 400 mil micro lâmpadas

Connect on Linked in

Este ano, o Natal em Portimão vai ser mais iluminado do que o costume. A câmara municipal inaugurou, na passada sexta-feira, a iluminação natalícia na cidade, com mais de 400 mil lâmpadas de micro led acesas em várias ruas. Estas lâmpadas, que representam um investimento de 50 mil euros – o maior dos últimos cinco anos em luzes – são caracterizadas pelo baixo consumo energético.

As luzes decorativas estarão acesas até ao Dia dos Reis (6 de janeiro de 2018) e vão animar mais de 22 arruamentos por toda a cidade.

“A iluminação natalícia assinala esta época festiva, importante para o comércio local, para as atividades ao ar livre e para o espaço público”, acentua a autarquia liderada pela presidente Isilda Gomes.

As luzes destacam-se na rotunda de entrada em Portimão, na rotunda do Hotel Júpiter, na rotunda do Portimão Arena, na praça Gil Eanes, na Rua do Comércio, na Rua Direita, no Teatro Municipal de Portimão, no edifício da câmara municipal e na ponte velha sobre o rio Arade, entre outros locais, como em Alvor, Mexilhoeira Grande e Figueira.

“A iluminação decorativa em pontos estratégicos do centro da cidade e no concelho são uma forma também de apoio ao comércio local e às atividades económicas, trazendo mais animação às ruas, tornando-as mais atrativas, convidando mais pessoas a virem visitar o centro histórico da cidade e as freguesias”, realça a Câmara Municipal de Portimão, frisando que a aposta em 2017 foi “no aumento de locais iluminados e no reforço os elementos decorativos, que irão conferir à cidade e ao concelho um brilho de prata sobre azul”.

A ideia das 400 mil lâmpadas micro led de baixo consumo é conseguir ter um Natal sustentável e com menos gastos energéticos, já que, segundo a autarquia, “cada led gasta 300 vezes menos do que uma lâmpada vulgar”.

