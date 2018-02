Natação: Seleção do Algarve vai ao Meeting de Granada

Connect on Linked in

A Associação de Natação do Algarve (Analgarve) foi convidada pela Federação Portuguesa de Natação para participar, com uma seleção regional (seniores e juniores), no Meeting de Granada, que se realiza este fim de semana.

Esta prova está inserida no Circuito Luso-Andaluz de Natação e conta com a participação de várias centenas de nadadores espanhóis e portugueses. Realiza-se no sábado e no domingo, nas piscinas da Faculdade de Ciências do Desporto da Universidade de Granada.

A Seleção do Algarve será composta pelos seguintes nadadores: André Joaquim (Portinado), Cláudio Rodrigues (Louletano), João Santos (CN Olhão), Tiago Vilhena (CN Faro), Clara Rodrigues (individual), Isis Severino (Louletano), Maria João Carvalho e Mariana Mendes (ambas da Portinado). Os nadadores serão acompanhados pelo treinador Paulo Costa.