Natação: Loulé recebe Isabel Figueira após o bronze em Budapeste

Connect on Linked in

.

O presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, recebeu, nos Paços do Concelho, a nadadora Isabel Figueira, do Louletano DC, para felicitá-la por mais uma conquista a nível internacional.

A nadadora participou no Campeonato do Mundo de Masters (veteranos), que decorreu em Budapeste, na Hungria, alcançando a medalha de bronze na prova de 50 metros bruços, na categoria Masters C, batendo o recorde nacional.

Na prova de 100 metros bruços, Isabel Figueira alcançou o quinto lugar e conquistou também a melhor marca nacional de sempre, enquanto que nos 50 metros livres foi décima classificada.

Refira-se que participaram neste campeonato nadadoras com idades superiores a 25 anos. Com 38 anos, Isabel Figueira participou na categoria Masters C, para atletas com idades compreendidas entre os 35 e os 39 anos.

“Num concelho marcado pela dinâmica e ecletismo desportivo, a consagração desta nadadora é mais um motivo de orgulho para quem dirige os destinos deste Município”, referiu o edil Vítor Aleixo.