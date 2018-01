Natação: Algarvios trazem seis recordes nacionais e 22 medalhas do Nacional Masters de Inverno

Print This Post

Os nadadores algarvios que participaram no Campeonato Nacional Masters de Inverno (veteranos), que decorreu em Vila Franca de Xira, conseguiram seis recordes nacionais e um total de 22 medalhas, destacando-se os nadadores do Clube Natação de Faro, com cinco recordes nacionais e 13 medalhas, e a Portinado.

Individualmente, o grande destaque vai para a atleta Elena Garmonal, do Clube de Natação de Faro, com a obtenção de quatro recordes nacionais e quatro títulos nacionais, do escalão G: 50m mariposa (34.54), 50m livres (32.36), 100m mariposa (1:21.04) e 100m estilos (1:20.05).

Isabel Figueira, também do Clube de Natação de Faro, obteve dois recordes nacionais e cinco títulos nacionais, do escalão C: 100m bruços (1:14.91, recorde nacional), 50m bruços (33.84, recorde nacional), 100m livres (1:01.83), 100m estilos (1:12.40) e 50m livres (28.20).

Patrick de Bazelaire, ainda do Clube Natação de Faro, obteve quatro títulos nacionais, no escalão J: 100m costas (1:28.43), 200m costas (3:12.59), 50m costas (40.29) e 200m livres (3:03.50).

Marco Pinho, da Portinado, que participou no escalão H, obteve um título nacional, 50m mariposa (42.29) e quatro segundos lugares: 50m costas (40.38), 100m costas (1:28.85), 200m costas (3:15.85) e 100m estilos (1:30.37).

José Faustino, da Portinado, no escalão F, obteve um título nacional, em 200m mariposa (3:16.93), e um terceiro lugar, em 200m estilos (2:58.99). Alexandre Reis, também da Portinado, no escalão C, obteve o segundo lugar na prova dos 50m livres (25.70) e o terceiro na prova dos 100m livres (57.98).

Estiveram presentes quatro clubes da região, pertencentes à Analgarve – Associação de natação do Algarve, totalizando 26 nadadores (18 da categoria masculina e oito da categoria feminina). A Portinado foi o clube com maior representação (15 nadadores).

A competição, que se prolongou durante três dias, contou com a presença de nadadores de cinco países europeus (Portugal, Espanha, Alemanha, França e Suécia). Estiveram representados um total de 81 clubes e cerca de 727 nadadores (481 masculinos e 246 femininas).