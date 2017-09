“Não queremos o mar do Algarve transformado em território petroquímico”

Connect on Linked in

O Movimento Algarve Livre de Petróleo (MALP) e o movimento Stop Petróleo Vila do Bispo enviaram, na semana passada, uma carta ao secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanchez, sobre a prospeção e exploração de petróleo ao largo de Aljezur, na Costa Vicentina.

Os ativistas lembram que a concessionária ENI/Galp anunciou avançar com a prospeção de petróleo “daqui a poucos meses, em 2018”, mas acentuam que este consórcio “pode ainda pedir a prorrogação do prazo de extensão do contrato para fazer o furo ao largo de Aljezur, até ao final do ano”.

Nesse sentido, o MALP e o grupo de Vila do Bispo perguntam ao secretário de Estado da Energia “o que pretende o governo fazer perante o cenário que se pode colocar no futuro breve, de a GALP e a ENI pedirem o prolongamento do prazo para furar na Costa Vicentina”.

NC|JA