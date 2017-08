Música: Richie Campbell leva ‘reggae’ a Almancil

Connect on Linked in

Na próxima sexta-feira, pelas 22h00, o Jardim das Comunidades, em Almancil, recebe um concerto com o músico Richie Campbell.

Richie Campbell é o nome artístico adotado por aquele que está considerado o maior cantor de ‘reggae’ português da atualidade. Apesar de muito jovem, Richie apresenta já um longo e invejável currículo, onde se contam colaborações com Kymani Marley e a abertura do concerto de Nas & Damien Marley no Pavilhão Atlântico.

“That’s how we roll”, “Best Friend”, “I feel amazing” ou “Do you no wrong” são alguns dos temas que o artista leva até Almancil nesta noite de verão. A entrada é livre.