Música para todos os gostos anima Armação de Pêra

Vários grupos musicais atuam em Armação de Pêra ao longo de todo o verão, num programa de animação cultural promovido pela Câmara de Silves.

A Banda da Sociedade Filarmónica Silvense é a próxima a atuar, no dia 25 de julho, às 22h00, na zona do antigo mini-golf. Esta formação musical nasceu em 1933, é composta por 40 elementos, com idades compreendidas entre os 12 e 74, e o seu repertório aposta na adaptação de peças com origem na música rock de grupos como Xutos e Pontapés e Quinta do Bill, entre outras.

O grupo que se segue neste programa é o grupo Alma Serrana, que trará a sua música fortemente influenciada pelas tradições serranas do concelho à fortaleza de Armação de Pêra, pelas 22h00, do dia 1 de agosto. Formado em 2014 pelo acordeonista Mário Dias, o Alma Serrana conta com dez elementos, entre os quais duas crianças.

No dia 29 de agosto, num outro cenário, o largo da igreja, também às 22h00, atuarão Ricardo Martins e Nelson Conceição, dois músicos consagrados que abraçaram a guitarra portuguesa e o acordeão como seus instrumentos privilegiados. Com carreiras fortemente implantadas e de muita visibilidade e sucesso a nível nacional e internacional, trarão os sons da música do mundo e, em particular, do fado.

Os eventos encerrarão a 30 de agosto, na fortaleza, com a presença dos S.O.S., que subirão a palco pelas 22h00. Este grupo, nascido em 2013, tem um cariz solidário, já que atua em diversos lares da terceira idade, procurando estimular os utentes através das suas propostas assentes na música portuguesa popular e cabo-verdiana.

Todos estes espetáculos são de acesso livre.

