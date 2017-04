Música, flores e sardinhada no 1 de Maio em Odeleite

Connect on Linked in

A “Festa do 1.º de Maio” na localidade de Odeleite, concelho de Castro Marim, volta a prometer muita animação, com música, sardinhada e atividades radicais e infantis.

A abertura do mercadinho acontece às 11h00, seguindo-se, ao meio dia, o início da sardinhada com pão e vinho (grátis). A música começa às 14h00 com a atuação do grupo “+2”. A partir das 17h00 sobe ao palco o Rancho Folclórico do Azinhal e às 18h00 é a vez de Ruizinho de Penacova, cabeça de cartaz das festividades.

Neste dia pode ainda aproveitar para apreciar as exposições de “Maios” e “Odeleite Aldeia Florida”. Flores vivas e coloridas, dispostas nos pátios e nas janelas das casas, e os bonecos e bonecas que celebram a chegada da primavera animam, assim, esta aldeia típica algarvia, o principal palco das celebrações do Dia do Trabalhador no concelho de Castro Marim.

Durante todo o dia haverá actividades radicais (slide, canoagem e escalada) e insufláveis para os mais jovens.